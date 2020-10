Bloed vloeide op CHATEAU MEILAND!

Ⓒ ANP/HH

Ook wie mocht denken zo langzamerhand alles wel te weten over MARTIEN MEILAND, zijn bijzondere gezin en zijn chateau in Frankrijk, zal door de biografie die zaterdag verschijnt alsnog van de ene verbazing in de andere vallen. Het hele leven van de kasteelheer leest als een realitysoap. Zijn familie, zijn ontmoeting met Erica die leidde tot hun unieke huwelijk, en de komst van de kinderen en kleindochter CLAIRE. ’Chateauwaardig’ is het misschien allemaal niet, lézenswaardig des te meer!