Talkshow Op1 verslaat Eva Jinek

Voor Eva Jinek was het maandag haar tweede aflevering voor haar nieuwe werkgever. Vrijdag ging ze voortvarend van start met ruim 1,7 miljoen kijkers, wat voor de presentatrice een persoonlijk kijkcijferrecord betekende. De talkshow profiteerde toen van de goede ’lead-in’ met The Voice of Holland en het feit dat er nog geen concurrentie was. Het is voor het eerst dat NPO 1 en RTL 4 hun talkshows gelijktijdig uitzenden.

Op1 vult het gat dat is ontstaan na het einde van de talkshows van Eva Jinek en Jeroen Pauw. De talkshow trapte maandag af met Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra als eerste presentatiekoppel voor BnnVara. De komende dagen nemen steeds andere duo’s de presentatie voor hun rekening. Ze hebben allemaal hun vaste dag.

Bekijk ook: Eva Jinek maakt belofte waar