Recencie ’Hoogzomer’: Meeslepende speurtocht

Het is nogal een opgave om een thrillerdebuut dat wereldwijd in de vijf sterren-categorie is gevallen te evenaren. En toch is dat het Deense echtpaar Kim Faber en Janni Pedersen gelukt. Hun hit Winterland wordt opgevolgd door Hoogzomer: een roetsjbaan van een kleine twee weken waarin het verleden opgerakeld wordt en er nieuwe ellende bij komt.