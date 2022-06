Premium Het beste van De Telegraaf

’Pijn doet me weinig’ Viggo Mortensen onder het mes in ’Crimes of the future’

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Saul Tenser (Viggo Mortensen) in ’Crimes of the future’, hier geflankeerd door zijn artistieke partner Fabrice (Leá Seydoux, l.) en wannabe-kunstenaar Timlin (Kristen Stewart). Ⓒ Nikos Nikolopoulos

Zijn collega’s in The lord of the rings-trilogie prezen zijn toewijding, maar noemden Viggo Mortensen ook knettergek. De acteur die van Aragorn een onvergetelijke held maakte, lacht in Cannes als hij met hun mening wordt geconfronteerd. „Ik dank er toch maar mooi mijn samenwerking met David Cronenberg aan”, zegt de ster van Crimes of the future.