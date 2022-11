Wordt deze acteur de nieuwe James Bond?

„Aaron deed in september een screentest om de volgende Bond te worden en producers en Barbara hielden van hem”, vertelde een bron aan de The Sun. „Hij ligt nu op poleposition voor de rol.” Zeker nu geruchten steeds sterker worden dat Idris Elba de rol aan zich voorbij laat gaan.

De 32-jarige Aaron is getrouwd met Fifty Shades Of Grey-regisseur Sam Taylor-Johnson. Als acteur maakte hij faam in de Kick-Ass-films, Avengers: Age of Ultron en Godzilla. Zijn grote doorbraak beleefde hij in Nowhere Boy, de film uit 2009 over John Lennon.