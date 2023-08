Lindsay Lohan straalt na zwangerschap: ’Zo trots op dit lichaam’

„Ik ben zo trots op wat dit lichaam heeft kunnen bereiken tijdens de zwangerschap en nu in herstel”, schrijft Lohan. „Een baby krijgen is het grootste plezier van de wereld.”

Ze deelt een foto waarop ze een zwangerschapsonderbroek draagt. „Because I'm not a regular mom, I'm a postpartum mom”, aldus Lohan. Het is een verwijzing naar de beroemde cool mom-quote uit de film Mean Girls, waarin ze de hoofdrol speelt.