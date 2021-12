Premium Het beste van De Telegraaf

’Jennifer Lopez woedend op Ben Affleck voor uithalen naar ex Jennifer Garner’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Lopez zou woedend zijn over de eerdere uitspraken die Affleck heeft gedaan over het mislukte huwelijk met Garner. Ⓒ Getty Images

Ben Affleck (49) nam dinsdag geen blad voor de mond toen hij te gast was bij radioprogramma Howard Stern Show. De acteur biechtte op dat hij zich jarenlang ’gevangen’ voelde in zijn huwelijk met Jennifer Garner (49), waardoor hij verslaafd raakte aan alcohol. Volgens Page Six heeft liefje Jennifer Lopez (52) hier geen goed woord over te spreken.