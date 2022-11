Zoon John Lennon: ’Hey Jude’ is voor mij een donkere herinnering

Hey Jude gaat over het einde van de relatie tussen John Lennon en zijn eerste vrouw Cynthia, de moeder van Julian Lennon. Julian, toen nog een kind, werd diep getroffen door de scheiding. Paul McCartney besloot zich te ontfermen over Julian en hem te troosten met muziek. Zo componeerde McCartney voor Julian Hey Jude, een nummer dat later één van de grootste hits aller tijden werd.

Julian Lennon zegt in het interview met iHeartRadio dankbaar te zijn dat McCartney het nummer voor hem heeft geschreven. Toch heeft hij er gemengde gevoelens bij. „Veel mensen realiseren zich niet dat het een donkere herinnering is, wat er allemaal is gebeurd.” Cynthia Lennon, de moeder van Julian, is in 2015 op 75-jarige leeftijd overleden. Ze leed aan kanker.

Lennon is net als zijn vader muzikant. In september heeft hij zijn laatste album uitgebracht, dat de titel Jude draagt.