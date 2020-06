Thomas Acda: het gaat Rutte alleen maar om de economie

„Ja, ik vind dat die man het hartstikke goed doet”, vertelt Acda over de minister-president in de podcast. „Ik vind alleen dat hij overduidelijk laat merken dat het hem alleen maar om de economie en de zakenwereld gaat. Als we de KLM maar redden.”

Acda & De Munnik

Acda liet in het gesprek ook doorschemeren of hij en oud-collega Paul de Munnik ooit weer samen op tournee gaan. Een nieuwe tour zit er volgens hem niet in. „Volgens mij begint daar elk gesprek mee. ’We gaan niet opnieuw beginnen’. Of het eindigt ermee of het komt ergens in het midden van het uurtje dat we spreken”, zegt Acda lachend.

In 2014 besloot het duo Acda & De Munnik er na twintig jaar mee op te houden.