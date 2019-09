Toneelprijzen voor Nasr en Hoekstra

Dat Nasr werd beloond met de prijs voor de meest indrukwekkende mannelijke hoofdrol voor zijn meesterlijke vertolking van Jude in Een klein leven (naar het gelijknamige boek van Hanya Yanagihara) van ITA, kwam niet bepaald als een verrassing. ’Pak de Louis d'Or maar vast in, een strik eromheen en de toneelprijs kan worden klaargezet voor Ramsey Nasr die een weergaloze rol speelt’, schreef ook deze krant meteen na de première al. Er zijn maar weinig acteurs die het zelf gecreëerde beeld van een romanpersonage dat zich in de hoofden van de lezers heeft vastgeklonken moeiteloos verpulveren.

Pijn

Ook de jury was overtuigd. ‘De aftakeling die Ramsey Nasr in Een klein leven speelt, is bijzonder aangrijpend en toont een emotionele en fysieke slijtageslag. Hij manoeuvreert zijn personage Jude op schitterende wijze langs de randen van de afgrond. De ellende waarmee Jude wordt geconfronteerd zou gemakkelijk tot overdaad kunnen leiden, maar Nasr verliest zich niet in een statische demonstratie van grote dramatiek. Hij is steeds in beweging en toont een palet van liefde, hoop, verlangen, angst, wanhoop en overgave. Vernuftig creëert hij Jude aan de hand van de scherven van een gedoemd leven. Hij verbeeldt de pijn die verhult, bevrijdt en zijn eigen bestaan bevestigt. Hij schakelt emotioneel en fysiek langs een reeks facetten, doseert en stuurt waar nodig bij en maakt zo zijn pijn invoelbaar. Nasr raakt hart en ziel van het publiek als klein jongetje, als boezemvriend, als onzekere stiefzoon en angstige minnaar. En steeds is daar het constante dat bindt en voortdurend aanwezig is: een onherroepelijke en afschuwelijke pijn. Een pijn waar je je als voyeuristische toeschouwer bijna medeverantwoordelijk voor gaat voelen. Een pijn die onder de huid kruipt en voor Jude even afstotelijk als aantrekkelijk is. Tot het moment dat het lijf op is. Tot er stilte is’, aldus het juryrapport.

Hannah Hoekstra als Emma. Ⓒ Foto Sanne Peper

Hetzelfde gold voor actrice Hannah Hoekstra, die in People, Places & Things van Toneelgroep Oostpool op virtuoze wijze de rol van de verslaafde actrice Emma speelde; een ware krachttoer. Het juryrapport over haar vertolking: ‘Als Emma, een actrice die probeert af te kicken van haar verslaving aan drank en drugs, trekt Hannah Hoekstra in People, Places & Things alle registers open. In een lange voorstelling waarbij ze geen moment het toneel verlaat, openbaart zich steeds duidelijker een spannend droste-effect, waarbij de actrice een actrice speelt die continu aan het spelen is. Dit doet Hoekstra met een perfecte tekstbehandeling en zeer indrukwekkend fysiek spel, steevast knap gedoseerd en de touwtjes altijd in handen. Ze is manipulatief, ontroerend en geestig. Het ene moment kan ze niet meer op haar benen staan, en even later klimt ze met haar hoge hakken het decor in. Ze is high en dronken en belazert iedereen op een volstrekt geloofwaardige manier. Toch weet ze empathie op te wekken. Kiest Emma hiervoor, of is ze een slachtoffer van zichzelf? Zo bespeelt Hoekstra zowel haar tegenspelers als het publiek en dwingt ze ons naar de plek waar ze ons hebben wilt. Een magistrale tour de force.’

Trefzeker

Maar er waren meer prijzen te vergeven, zoals die voor de meest indrukwekkende bijdragende rollen. Mark Kraan ontving de Arlecchino voor zijn rol in Cinema van Toneelgroep Oostpool ism Het Nationale Theater. Kraans bioscoopmedewerker Sam is volgens de jury de belichaming van alles waarvoor de voorstelling Cinema staat. ’In misschien wel het moeilijkste genre om te spelen, komedie, overtuigt hij met zijn trefzekere uitvoering waarin hij het tragische en het komische van zijn personage voortdurend perfect in balans houdt’, aldus het juryrapport. Rosa van Leeuwen kreeg de Colombina voor haar rol in Wie is er bang voor Virginia Woolf? van Dood Paard omdat zij zich hier volgens de jury een sterke, trefzekere actrice toont die zich laat gelden.

Het was een gewaagde zet om ook Shakespeare’s 'Hamlet’ voor de familie te maken, maar Don Duyns en Pieter Kramer gooiden zich vol creativiteit in dit experiment. Ⓒ Foto Sanne Peper

Schrijver Don Duyns en regisseur Pieter Kramer werden met de Prosceniumprijs volkomen terecht in het zonnetje gezet voor de familievoorstellingen die zij al jaren samen maken, waaronder Lang en gelukkig, Woef Side Story, Snorro en vorig seizoen nog een gewaagde versie van Hamlet. ‘Dit krachtige samenwerkingsverband is een ode aan theatraliteit, gekte en vrolijkheid. Samen zijn ze verantwoordelijk voor een recente traditie in het Nederlands theater waarbij ze jaarlijks een bonte wereld creëren waarin vrolijke onzin wordt gekoppeld aan een rijke theaterervaring voor het hele gezin. Een wereld waarin actuele referenties en oude verhalen genadeloos met elkaar aan de haal gaan en waarin, tussen alle hilariteit door, altijd plaats is voor oprechte verwondering en ontroering. Don Duyns en Pieter Kramer zijn de ambassadeurs van dé familievoorstelling en bewijzen dat theater, met kwaliteit, ambacht en liefde gemaakt, ook leuk mag zijn. De jury heeft bewondering voor de constante kwaliteit, originaliteit en eigenzinnigheid van deze auteur en regisseur.’

Gouden Krekel

De VSCD Mimeprijs ging naar How to build a Universe van Davy Pieters/Theater Rotterdam. De muziektheatervoorstelling Martin Luther King van Urban Myth, Theater De Krakeling en STIP theaterproducties werd beloond met de Gouden Krekel voor de meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie en Jibbe Willems ontving de Gouden Krekel voor de meest indrukwekkende podiumprestatie in het jeugdtheater voor zijn libretto voor Jabber van Theatergroep Kwatta.

Ook werden de werden de Regieprijs en de ACT Award (prijs voor een persoon of instelling die bijdraagt aan de verbetering van het werkveld van acteurs) uitgereikt. Naomi Velissariou ontving de Regieprijs voor Permanent Destruction - The SK Concert van Theater Utrecht omdat zij volgens de jury een inspirerend voorbeeld is van iemand die de grenzen van wat theater is of kan zijn verkent en opzoekt.

Het onafhankelijk meldpunt MORES Online, om ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten, televisie- en filmsector op te sporen en tegen te gaan na alle misstanden die de afgelopen tijd aan het licht kwamen, ontvangt de ACT Award om het onderdeel uitmaakt van de cultuuromslag in de sector.

Bart Grietens mocht voor zijn serie van Paradijsvertraging door Collectief Het Paradijs de Theaterfotografieprijs in ontvangst nemen.