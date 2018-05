Ronnie Flex onderweg met Flex Flight

„Ik wil vooral de jongeren ervan bewust maken dat vrijheid heel belangrijk is. Dat het ook cool kan zijn om je er een beetje in te verdiepen. En om te weten wat zich allemaal heeft afgespeeld in dit land”, zei de rapper zaterdag bij vertrek op de vliegbasis in Gilze. „Ik ben heel blij dat ik ervoor gevraagd ben. Daarnaast is het ook als artiest heel mooi om te kunnen doen. Het is toch wel een ervaring die je voor de rest van je leven meeneemt, denk ik.”

De rapper zal zijn boodschap op de festivals overbrengen in een korte toespraak. „Ik neem gewoon de tijd om een korte speech te geven. Ik heb niks voorbereid, ik ga dat gewoon doen vanuit mijn hoofd. Zo doe ik het altijd, in het moment, dan moet het goed komen.”

Tatoeage

Voor de aanwezige pers toonde de artiest zijn tatoeage van Anne Frank die hij een paar jaar geleden geleden op zijn linker bovenarm liet zetten. „Die wilde ik al heel lang. Zij is iemand die zoveel positivisme heeft nagelaten.”

De andere Ambassadeurs van de Vrijheid zijn dit jaar dj Fedde Le Grand en de Nederlands/Nieuw-Zeelandse band MY BABY. Met helikopters van Defensie vliegen zij van festival naar festival waar ze aandacht vragen voor de thema’s vrijheid en onvrijheid.