’Dotan wil niet gevonden worden’

„Ik heb inmiddels via via contact gehad met Dotan”, vertelt Patty aan Privé. „Hij heeft behoefte aan rust en wil even niet gevonden worden. Even op adem komen na dit hachelijke avontuur. Het neemt echter niet weg dat ik het een verbijsterend slecht scenario heb gevonden en eigenlijk nog steeds vind. Het is nog niet helemaal rustig op internet.”

Patty Harpenau Ⓒ Hollandse Hoogte

De lifecoach en schrijfster, die overigens nog steeds niet weet waar haar zoon zich schuilhoudt, zegt verder goed te begrijpen dat Dotan momenteel niet in de spotlights wil staan. „Dit ging echt alle grenzen van beschaafd gedrag te boven.”

Bekijk ook: DOTAN SPOORLOOS

Op de pagina Privé van De Telegraaf verscheen vandaag een interview met Patty Harpenau, waarin ze aangeeft zich grote zorgen te maken om Dotan, die opeens van de aardbodem leek te zijn verdwenen. „Ik ben radeloos. Hij belt me niet en ik kan hem niet bellen. Zijn telefoon is afgesloten en hij heeft al zijn concerten afgezegd. Ik slaap er niet van, heb dikke kringen onder mijn ogen en word net als Dotan overladen met haatmails, met daarin de meest erge verwensingen. Collega’s, ik dacht vriendinnen, van vroeger noemen me een pathologische leugenaar. Maar wat heb ik fout gedaan?”

Dotan, die in 2014 een hit scoorde met het nummer Home, ligt de afgelopen weken onder vuur nadat bekend werd dat hij nepaccounts op sociale media had gebruikt om zichzelf op te hemelen.