Iconische kroon Notorious B.I.G. onder de hamer

Een van de kopstukken is de beroemde plastic kroon van Notorious B.I.G. De rapper werd in 1997, een paar dagen voor hij werd doodgeschoten, door fotograaf Barron Clayborne met het hoofddeksel vastgelegd als ’koning van New York’. De winnende bieder krijgt naast de kroon ook drie gesigneerde afdrukken van Clayborne. Sotheby’s verwacht dat de set tussen de 200.000 en 300.000 dollar gaat opleveren.

Ook van Biggies voormalige vriend en later rivaal Tupac, die een jaar eerder werd doodgeschoten, gaan spullen onder de hamer. Het gaat om liefdesbrieven die de rapper op 16-jarige leeftijd schreef aan zijn liefje op de middelbare school. Naar verwachting gaan die rond de 70.000 dollar opbrengen.

Wat er verder allemaal wordt geveild, wordt later bekendgemaakt. Wel belooft Sotheby’s dat het gaat om kenmerkende spullen uit de geschiedenis van hiphop. Een deel van de opbrengst gaat naar de organisatie Building Beats, die zakenlessen aanbiedt aan kansarme kinderen.