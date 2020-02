Demi Lovato: eetstoornis leidde tot overdosis drugs

De 27-jarige Demi werd in juni 2018 met spoed naar de eerste hulp in een ziekenhuis in Los Angeles gebracht, nadat ze een te heftige combinatie van drank en drugs tot zich had genomen, wat haar bijna haar leven kostte. Volgens haar kwam dat doordat ze constant bezig was met haar uiterlijk en zich suf trainde om er maar goed en slank uit te zien. „Ik heb mezelf in de afgrond gestort door veel te fanatiek te sporten en mezelf op strenge diëten te zetten.”

„Als je geen mensen om je heen hebt die de signalen van een eetstoornis kunnen signaleren, dan gaat het mis. Ik had iemand nodig die me vertelde dat drie keer per dag naar de sportschool gaan misschien wel een tikkie overdreven was. Maar die had ik niet. Ik woonde bijna in die sportschool. Had daar vergaderingen met mensen, at daarna een klein beetje en ging vervolgens weer door met obsessief trainen. Dat is niet hoe geluk zou moeten zijn, dat is geen vrijheid”, aldus Demi.