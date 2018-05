Er is heel veel identiek aan de eerste repetitie, Waylon gelooft in zijn eigen opzet, maar het ziet er minder agressief uit dan de repetitie eerder deze week.

Meer dan in de eerste repetitie pakt Waylon de camera en lacht daarbij. Ook de dansers glimlachen. Op het eind gaat een gebalde vuist de lucht in. Wat verder opvalt is de goede stem van Waylon.

Waylon staat weer op een verhoging. Bandleden om zich heen. Het optreden begint weer goed. Na 1:10 minuut begint de krumping-dans door twee van de muzikanten. Na twee minuten worden de instrumenten weer weggegooid en wordt de dans opnieuw ingezet. Daarna volgen salto's.

Op zijn gitaar heeft Waylon groot zijn eigen naam staan. Kleurstelling van het optreden is donkerblauw, tegen het paarse aan. Er komt flink wat licht uit de verhogingen waarop Waylon en zijn muzikanten/dansers staan.

Meermalen heeft Waylon gezegd dat je van muziek geen wedstrijd moet maken, maar als je dat toch doet, dan wil hij graag winnen. Afgaande op de reacties in het perscentrum is de Nederlandse inzending finalewaardig. In de finale, volgende week zaterdag, staan 26 landen.

Het optreden van Nederland zit ingeklemd tussen dat van Moldavië en Australië. Met Moldavië wordt het dikke pret op het podium. Het land stuurt een flinterdun liedje, maar met het optreden krijgt Moldavië de lachers op zijn hand. Australië heeft een uptempo nummer ingestuurd, dat begint als een Euphoria 2.0.