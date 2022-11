Premium Het beste van De Telegraaf

Cast Les Misérables op bezoek in Londen: ’Zij zeggen dat wij van wereldklasse zijn’

De Nederlandse hoofdrolspelers van Les Misérables met hun Britse collega’s: Vajèn van den Bosch, Nathania Ong, Hans Cornelissen, Milan van Waardenburg, Jon Robyns, Michael Muyderman en Robert Tripolino (v.l.n.r.). Ⓒ Harrie Nijen Twilhaar

Vanaf begin volgend jaar zijn Vajèn van den Bosch (24), Michael Muyderman (25) en Milan van Waardenburg (28) maandenlang te zien in de Nederlandse musicalversie van Les Misérables. Om een indruk te krijgen van wat hun zoal te wachten staat, bracht het drietal afgelopen week een bezoek aan het Sondheim Theatre in hartje Londen. Daar zagen ze de voorstelling én stonden de musicaltalenten oog in oog met de Britse cast. „Ik ben écht onder de indruk.”