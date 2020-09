Finalisten en jurylid Junior Songfestival afwezig door corona

Emma Heesters Ⓒ ANP/HH

Twee finalisten van het Junior Songfestival doen zaterdagavond niet mee aan de finale omdat ze positief zijn getest op het coronavirus. Ook vakjurylid Emma Heesters kan niet bij de finale zijn, omdat iemand in haar omgeving positief is getest. Presentatrice en zangeres Fenna Ramos neemt haar plaats in.