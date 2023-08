Koninklijke familie blijft stil op verjaardag Meghan

Het officiële account van de Britse koninklijke familie plaatste voor het tweede jaar op rij niets. Prins William en prinses Catherine lieten dit jaar voor het eerst op hun eigen account geen berichtje voor de vrouw van prins Harry achter. Normaal gesproken kunnen werkende leden van de familie altijd rekenen op felicitaties. Dat zijn Harry en Meghan al enkele jaren niet meer. In 2020 kozen ze ervoor om een stap terug te doen.

De relatie tussen de Sussexes en de rest van de familie staat naar verluidt op gespannen voet. Harry bracht het afgelopen jaar verschillende persoonlijke zaken over de familie aan het licht in een Netflix special en zijn biografie Spare. De prins was desondanks in mei dit jaar wel aanwezig bij de kroning van zijn vader koning Charles.