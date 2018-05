Giraffe verplettert schedel filmregisseur

De 47-jarige regisseur was aan het filmen in het populaire Glen Afric Country Lodge, een veelgebruikte locatie voor tv en films. Hij filmde er voor de populaire ITV-serie Wild at Heart, over een echtpaar dat een dierenartspraktijk opzet in de Zuid-Afrikaanse bush. Tijdens het filmen van ’Gerald’ de giraffe, gaf deze hem verschillende kopstoten die voor zware verwondingen aan zijn hoofd zorgden. Drie kwartier later werd hij met een vliegtuig vervoerd naar een ziekenhuis tachtig kilometer verderop. Daar overleed hij in de nacht aan zijn verwondingen.

Drikus van der Merwe, een lid van de filmcrew, stond vlakbij Carlos toen hij werd aangevallen door de giraffe. „Hij begon eerst de geluidsman achterna te zitten. Maar we voelden ons niet bedreigd, omdat hij vooral nieuwsgierig leek. Dus begonnen we close-ups te nemen van zijn lichaam en zijn poten. Toen Carlos door de camera naar Gerald keek, zette hij zijn poten uit elkaar, zwaaide met zijn nek en raakte hij Carlos’ hoofd.”

’Bloed uit oren’

Het schijnt een vechthouding te zijn die giraffes gebruiken om dominantie aan te tonen en andere giraffes op afstand van hun vrouwtje te houden. Daar was nu echter geen sprake van: „Het kwam echt compleet vanuit het niets en Carlos zag het niet aankomen. Hij was zich niet bewust van enig gevaar.”

De paramedicus van het team denkt dat zij als team teveel gewend waren geraakt aan het filmen van de dieren, waardoor ze niet meer gevoelig waren voor de mogelijke risico’s. In het wildlifepark leven ook apen, nijlpaarden, olifanten, leeuwen en jachtluipaarden. „Van alle wilde dieren die we hebben gefilmd, kan ik niet geloven dat Carlos omkwam door een giraffe.”

’Verschrikkelijk ongeluk’

Nadat het ongeluk gebeurde, lag de regisseur levenloos op de grond. De medicus uit het team stelde al snel vast dat hij buiten bewustzijn was, maar dacht nog wel dat Carvalho het kon overleven. „Het bloed kwam uit zijn ogen en uit zijn oren, dus ik wist dat hij een ernstig hoofdletsel had. Maar ik had nooit gedacht dat hij eraan zou sterven.”

De eigenaar van het gebied waar het gebeurde, het populaire Glen Afric Country Lodge, is er kapot van. „Het was een verschrikkelijk ongeluk.” Toch zal hij Gerald de giraffe niet uit zijn lodge halen. „Hij heeft niets verkeerd gedaan.”

Awards

Carlos Carvalho heeft in zijn carrière als filmmaker verscheidene prijzen gewonnen voor tv-producties, documentaires en films. Zijn agent in Kaapstad, Sandi-Lee: „Hij was een geweldige, geweldige man en het was fantastisch om met hem samen te werken. Iedereen hield van hem en werkte graag met hem. Men kende hem hier goed, want hij filmde hier veel. Het is een groot verlies voor iedereen die hem kende en voor de filmindustrie.”