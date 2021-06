Jeroen Nieuwenhuize verliest zoontje: ’Droom is veranderd in nachtmerrie’

„Precies een week geleden is onze grootste droom veranderd in een nachtmerrie”, schrijft de radio-dj op het platform bij een foto waarop het handje van het baby’tje in hun hand rust. „We hebben onze prachtige zoon Jayden James Nieuwenhuize maar kort in onze armen mogen sluiten. Nu is hij voor altijd in ons hart. Rust zacht mijn lieve zoon.”

Ook Tessa deelt het droevige bericht. Het stel ontvangt veel medeleven. Twee weken geleden postte Jeroen al een bericht dat ze naar het ziekenhuis moesten en daar het Pinksterweekend hebben doorgebracht. Op YouTube deelde hij het verhaal over hun ’zorgenkindje’ maar dat is inmiddels verwijderd.