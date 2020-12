Katie Holmes maakt relatie ’officieel’

Emilio deelde vrijdag de eerste foto van Katie op zijn account vanwege haar 42e verjaardag. „De meest geweldige, aardige en prachtige persoon”, schreef de kok bij een kiekje van zijn vriendin. „Elke keer als ik je gezicht zie, krijg ik een glimlach op mijn gezicht. Gefeliciteerd!!! Ik hou van jou!!”

De actrice waardeert de publieke felicitaties. „Heel erg bedankt, mijn liefste”, reageerde Katie onder zijn bericht. „Ik hou ook van jou!!!!!” Ze deelt het plaatje bovendien op haar eigen Insta Stories.

De twee werden begin dit jaar voor het eerst aan elkaar gelinkt en sindsdien meerdere keren samen gespot. Katie had eerder een relatie met Jamie Foxx en was getrouwd met Tom Cruise. Met hem heeft ze haar 14-jarige dochter Suri, al is Cruise na hun scheiding en vertrek uit de Scientology-kerk al sinds 2013 niet meer samen met zijn dochter gezien.