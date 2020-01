James Charles ontkent n-woord te hebben gebruikt

De ophef begon toen Charles zelf een video op zijn Instagram Story plaatste, waarin hij meezong met een rapnummer van de zwarte muzikante Saweetie. Daarin wordt het n-woord meerdere keren gebruikt, en de YouTuber zingt luidkeels mee. Meteen erna plaatsten anderen het filmpje op Twitter, en begon de hashtag #JamesCharlesIsOverParty te trenden.

James besloot te reageren op het voorval op zijn eigen Twitter. Een fan die vroeg of hij het woord had gebruikt, kreeg het antwoord: „Nee? Zet het volume harder en luister, ik sla het woord over. Hoe dom zou ik zijn als ik met vol zelfvertrouwen een filmpje plaats waarin ik het n-woord gebruik, en dat de volgende ochtend nog online heb staan.”