Seriesblog Married at first sight - aflevering 18 Mafs: sorry schat, ik heb vreselijke hoofdpijn

Wilfred en François krijgen relatietips van Loes, die ondanks haar hoofdpijn met Wichian naar de villa is gekomen.

De eindstreep komt in zicht, constateert ook presentator Carlo Boszhard deze uitzending van Married at first sight. Voor sommige huwelijkspartners een teleurstelling, voor anderen een zegen. Deze week volgen we de zes stellen tijdens het zogeheten koppelsweekend, waarin zij ervaringen uitwisselen in een villa aan zee. Leuk, want dat samenwonengedoe was een beetje saai.