Zac Efron na tien maanden weer single

Zac leerde Vanessa kennen toen hij voor verschillende projecten voor langere tijd naar Australië moest. Ze werkte in een winkel waar hij kwam shoppen en de vonk tussen hen meteen oversloeg. Gedurende de quarantaine en lockdown leerden de twee elkaar goed kennen en besloot Vanessa met Zac mee te reizen tijdens zijn werkzaamheden voor de film Gold en de Netflix-serie Down to Earth with Zac Efron.

Afgelopen zomer zou Efron zijn toeristenvisum nog met een jaar verlengd hebben om op zoek te gaan naar een huis in Byron Bay. De acteur spendeert al een aantal jaar meerdere lange periodes ’down under’ en voelt zich daar naar eigen zeggen helemaal thuis.

De woordvoerder van Zac wilde geen commentaar geven op de breuk.