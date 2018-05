Details verklapt over Meghan Markle’s trouwjurk!

Zij zeggen dat het Britse ontwerpduo Ralph & Russo de eerste jurk maakt van de twee die de bruid zal dragen op 19 mei. De jurk zal met de hand gestikt zijn en voorzien van vele kralen, schrijft Daily Mail. In deze jurk zal ze naar het altaar lopen in St George’s Chapel, voor het oog van zeshonderd aanwezigen en vermoedelijk nog een miljard televisiekijkers wereldwijd. Ook zal ze deze jurk dragen naar de receptie, die nadien wordt gehouden bij koningin Elizabeth op Windsor Castle.

Een andere bron onthulde dat de jurk ongeveer honderdduizend pond kost, dat uit het privévermogen van prins Harry en zijn familie betaald zou worden. „Het klinkt als veel geld, maar het is de bruiloft van het jaar en er zitten honderden uren mankracht in om de jurk bijna volledig met de hand te maken”, verklaart de bron.

Verrassing

Voor de officiële verlovingsportretten droeg Meghan Markle ook al een jurk van het ontwerpduo, een zwarte avondjurk ter waarde van 56.000 pond. Sindsdien werd er al gespeculeerd dat Ralph & Russo mogelijk ook haar trouwjurk zouden ontwerpen. Hun haute couture atelier-team bezocht eerder deze week de Royal School of Needlework, die verantwoordelijk was voor het veelbesproken kantwerk op de trouwjurk van Catherine.

Harry zou nog niets van de jurk weten, zelfs niet wie de ontwerpers zijn, omdat hij zelf wilde dat het op hun trouwdag een ’volkomen verrassing’ zou zijn. „Hij is zo opgewonden nu de bruiloft dichterbij komt en hij is opmerkelijk traditioneel in zijn wensen.”

Andere jurk

In de avond zal Meghan een andere jurk aan trekken, voor een tweede receptie met de dresscode black tie die plaastvindt in Frogmore House op het terrein van Windsor Castle; prins Charles is hiervan de gastheer. De geruchten gaan dat het Britse modelabel Burberry en de vertrekkende hoofdontwerper Christopher Baily of het bij de royals geliefde modemerk Erdem de jurk zal ontwerpen.

Het nieuws over haar jurk kwam toen Kensington Palace nieuwe details over de trouwerij naar buiten bracht en geruchten bevestigde. Zo werd bekend dat Harry en Meghan pas laat in de zomer op huwelijksreis zullen gaan. Meghans ouders zullen de koningin en Charles en Camilla voor de bruiloft ontmoeten. Haar moeder Doria begeleidt Meghan naar de trouwauto, terwijl haar vader Thomas haar weggeeft voor het altaar. Tijdens de ceremonie zal Harry zijn moeder Diana eer betonen, wiens hele familie werd uitgenodigd. Catherine zal de dienst bezoeken zonder haar pasgeboren zoontje prins Louis. De aanwezigheid van de echtgenoot van Elizabeth, prins Philip is nog onzeker.

Hechte vriendinnengroep

Er zullen geen bruidsmeiden zijn volgens de Amerikaanse stijl. De bruidsmeisjes en -jonkers die er zijn, zullen allemaal kinderen zijn, waaronder naar verluidt prins George, prinses Charlotte en Mia Tindall, achterkleinkind van de koningin. Volgens woordvoerders kon zij niet kiezen tussen de meiden uit haar hechte vriendinnengroep. Zij waren wel actief betrokken bij haar voorbereiding voor de dag en zullen ook de dag voor haar trouwen bij haar in Londen zijn. „Zij hebben geen officiële rol op de dag zelf, maar Meghan zal blij zijn met hun support.”