Dionne Stax en Tineke Schouten in Tijd voor MAX Oudejaarsshow

De Tijd voor MAX Oudejaarsshow wordt ieder jaar uitgezonden, steeds met andere gasten. Dit jaar zijn ook Robèrt van Beckhoven, Diana Kuip en Auke-Florian Hiemstra te gast.

Stax vertelt over haar nieuwe tv-programma's, Schouten vertelt over haar carrière, sportjournalist Diana Kuip blikt terug op het sportjaar, Van Beckhoven bakt kwarkbollen en bioloog Auke-Florian Hiemstra vertelt over de hoogtepunten in de flora en fauna van 2022. Samantha Steenwijk en Tommie Christiaan treden op en zingen nieuwswaardige liedjes van het afgelopen jaar.

Het programma is op zaterdag 31 december om 17.10 uur te zien op NPO 1.