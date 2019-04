Dochter Will Smith betrapte ouders tijdens vrijpartij

.

„Ik vroeg haar wat ze gezien had. En was dankbaar dat ik over de jaren heen wat therapiegeld opzij had gezet”, aldus de vrouw van Will Smith tegenover Vulture. Echt veel ’schade’ heeft de vrijpartij niet aangericht bij Willow. „Gelukkig had ze snel door dat het een privé-moment was en zei ze dat ze zich snel uit de voeten had gemaakt nog voor ze echt iets had gezien.”

Volgens Jada gaat haar nieuwe show over „de rauwe werkelijkheid, liefde en passie.” Wel moet ze haar man nog even inlichten over bepaalde dingen die in de show gezegd orden. „Ik kijk uit naar zijn reactie.”