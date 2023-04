Eva Green wint rechtszaak over nooit uitgebrachte film

De 42-jarige Green klaagde White Lantern Film aan nadat de productie van A Patriot in oktober 2019 werd stopgezet. De actrice was van mening dat zij recht had op 1 miljoen dollar voor haar werk aan de film, hoewel die uiteindelijk nooit is uitgebracht. Het productiebedrijf had een tegenclaim ingediend en beweerde dat zij zich niet aan haar verplichtingen heeft gehouden en dus contractbreuk had gepleegd.

De rechter stelde Green vrijdag in het gelijk, waardoor ze recht heeft op de geëiste miljoen dollar. Ook oordeelde de rechter dat zij geen contractbreuk heeft gepleegd.

Green verscheen in januari nog in de rechtbank om een verklaring af te leggen. De actrice, onder meer bekend van haar rol in de James Bond-film Casino Royale, ontkende toen dat zij de productie van de film zou hebben ondermijnd. Ze zei tegen de rechtbank dat „zij het zelf hebben laten mislukken met hun incompetentie.” Green wees er destijds onder meer op dat haar stunttraining van vier weken was ingekort tot vijf dagen.