Prins Harry moet wijken voor ooms en tante

De website royal.uk was wegens onderhoud tijdelijk niet bereikbaar, maar is sinds zaterdag weer in de lucht. Een van de opvallendste veranderingen: de positie van Harry en Meghan is twee plekken naar beneden verschoven. Voorheen stond het showbizzkoppel nog onder prins William en Catherine, maar inmiddels moeten ze prinses Anne, prins Andrew, prins Edward en zijn vrouw Sophie voor zich dulden.

Begin dit jaar namen Harry en de voormalige actrice definitief afstand nemen van het koningshuis. Na de breuk sprak het stel, dat tegenwoordig in de Verenigde Staten woont, in een openhartig en veelbesproken interview met Oprah Winfrey over onder meer racisme binnen de familie. Zo zei Meghan dat een familielid gesprekken had met Harry over ’hoe donker de huid’ van hun destijds nog ongeboren baby Archie zou zijn.

In de biografieën van de twee op de officiële website staat nu dat de hertog en hertogin definitief afstand hebben genomen van het koningshuis. „Ze brengen hun tijd deels in Noord-Amerika door en deels in het Verenigd Koninkrijk, en gaan verder met hun werk voor de Queen, het Gemenebest en hun beschermheerschap.”