Lady Gaga en Adele lid van Academy

Lady Gaga won afgelopen jaar een Oscar voor het lied Shallow uit de film A Star is Born. Annie Lennox won in 2004 een beeldje voor haar titelsong van Lord of the Rings: The Return of the King. Adele won een Oscar voor de Bond-film Skyfall.

Ook zijn talloze acteurs en regisseurs toegelaten tot de Academy. Onder meer Jamie Bell (Rocketman, Billy Elliot), Sterling K. Brown (Black Panther), Claire Foy (First Man) en Tom Holland (Avengers, Spider-Man) zijn vanaf dit moment lid. Nieuwe regisseurs zijn onder meer Jon Baird (Stan & Ollie), Phil Lord en Christopher Miller (21 Jump Street, Lego Movie).

Het is het tweede achtereenvolgende jaar dat de Academy opvallend veel méér nieuwe kandidaten toelaat dan eerder het geval was. Op deze manier wil de organisatie meer diversiteit in de eigen geledingen bewerkstelligen. De Academy lag de afgelopen jaren onder vuur omdat de club te wit en te oud zou zijn. Dit leidde in 2015 en 2016 tot de geruchtmakende hashtag #OscarsSoWhite, omdat bij de grote nominaties geen enkele acteur of regisseur zat die niet wit was.

Als alle genomineerden de uitnodiging accepteren, telt de Academy voortaan meer dan 9000 leden.