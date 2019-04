Koningin Mathilde wacht mooie muziekweek

Koningin Mathilde ging alleen naar de optredens in studio Flagey in Brussel nadat ze bij de voorronden dochter prinses Eléonore en zoon prins Emmanuel had meegenomen om te luisteren naar de zangers en zangeressen. Aanstaande donderdag gaat koning Filip mee, en vrijdag slaat Mathilde over maar is het de bedoeling dat prins Laurent en prinses Claire aanwezig zijn in het Paleis voor Schone Kunsten. Mathilde komt dan zaterdag weer bij het slot van de eindronde.

Het koningspaar trakteert woensdag de juryleden op een lunch in het Koninklijk Paleis in Brussel, en Filip en Mathilde zijn op 4 juni ook bij het slotconcert, waar de winnaar en de hoogst geëindigde deelnemers nog een keer kunnen schitteren. De prijsuitreiking is dan al geweest. Die is op 15 mei in de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Argenteuil.