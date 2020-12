Gordon kan voorlopig niet weg uit Zuid-Afrika

„Gordon zou vanwege herstel tot eind januari wegblijven. Gelet op de huidige omstandigheden en de nieuwe ontwikkelingen rondom het coronavirus, zowel in Europa als in Zuid Afrika, wil hij graag bij familie en vrienden zijn”, legt het management uit over waarom hij nu toch huiswaarts wil keren.

De manager voegt daar aan toe: „Met KLM lukt het niet en nu probeert hij via een andere route weer naar huis te komen. Hij heeft een negatieve coronatest gedaan voor deze vlucht en gaat bij terugkomst alsnog in quarantaine, waar hij afgelopen maanden al meerdere malen in heeft gezeten. Mocht dit niet lukken, dan zal hij ook in Kaapstad ervoor kiezen in zijn eigen huis te verblijven en wachten op veilige reisomstandigheden.”

In Shownieuws barstte er maandagavond een discussie los over of het wel verstandig is om met de huidige coronamaatregelen en reisadvies alsnog naar het buitenland te vertrekken. Patty Brard gaf hierbij aan dat Gordon ’een zwaar jaar’ heeft gehad. In september was de zanger slachtoffer van een gewelddadige overval in zijn eigen huis. Ook kampte hij met het coronavirus. „En ik snap dat als je daar een huis hebt en het staat lang leeg, dat je daar dan even naartoe moet. Het huis staat trouwens ook te koop. Daar zal een reden voor geweest zijn”, aldus Patty.