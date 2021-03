The Crown grote winnaar Golden Globes

Anderson had pittige concurrentie in haar categorie. Julia Garner (Ozark), Annie Murphy (Schitt’s Creek), Cynthia Nixon (Ratched) en haar The Crown-collega Helena Bonham Carter. De actrice was, evenals haar collega’s, via een Zoom verbinding te zien en was vereerd haar tweede Golden Globe in ontvangst te mogen nemen. In 1997 won ze eens eerder de Golden Globe, voor Best TV Drama Actress voor haar rol in The X-Files.

„Je zit in eerste instantie best wel relaxed naar zo’n awardshow te kijken, lekker vanuit huis. Maar dan opeens breekt het zweet je uit. En dan win je! Ik wil de Hollywood Foreign Press bedanken, evenals mijn mede-genomineerden.” Opvallend genoeg bedankte ze ook de man met wie ze een relatie had, die haar kort even dumpte voor Jemima Goldsmith maar haar later weer terugwon. „En ik wil vooral Peter Morgan, het creatieve brein achter The Crown, bedanken. Dankzij hem heb ik in de huid van Mrs. Thatcher mogen kruipen, wat een geweldig personage was om te spelen”, aldus Gillian.

Emma Corrin en Josh O’Connor, die de rollen van prinses Diana en prins Charles spelen in het vierde seizoen van de Netflix-serie The Crown, wonnen in de categorie Best Performance by an Actor/Actress Television Series Drama. Het is voor beide acteurs de eerste Golden Globe die ze winnen.

