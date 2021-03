Gelegenheidsband The Streamers naar Carré

Ook Suzan & Freek maakt onderdeel uit van gelegenheidsband The Streamers. Ⓒ Foto ANP

Nederland kent een nieuw fenomeen. Tenminste veertien artiesten gaan zich verenigen in gelegenheidsband The Streamers. Op zaterdag 20 maart zal de groep voor het eerst samen optreden in Carré, waar het hele land via een gratis livestream van mag meegenieten.