Olivia Newton-John roept fans op zelf mondkapjes te maken

„Dit is ontzettend belangrijk om te weten”, schrijft de Grease-ster bij een foto van zichzelf waarop ze een provisorisch mondkapje draagt. „Ons is verteld dat we geen maskers nodig hebben omdat de gezondheidsmedewerkers ze hard nodig hebben en er niet genoeg kapjes voor iedereen zijn. Deel alsjeblieft deze video en laten we - net als de mensen in Tsjechië - creatief zijn en onze eigen maskers maken.”

De Australische linkt vervolgens naar een YouTube-filmpje waarop getoond wordt hoe mensen thuis een mondkapje kunnen maken. „Wij kunnen onze curve ook afvlakken”, besluit Olivia.