André Hazes feest erop los met Bridget

Terwijl Monique Westenberg sinds zaterdag niets dan steunbetuigingen krijgt en probeert door te gaan met haar leven, feest André er op los met zijn nieuwe liefje Bridget. Maandagavond werden de twee al gespot nadat zij van een romantisch diner hadden genoten in Amsterdam, dinsdagmiddag werd hij op de gevoelige plaat gelegd bij het huis van Bridget en dinsdagavond zetten de twee opnieuw de bloemetjes buiten.

Het koppel dat naar eigen zeggen pas een week samen zou zijn, geniet van de Amerikaanse rockband Greta van Fleet in AFAS Live. En hoewel André en Bridget sinds bekend is dat zij hun gevoelens voor elkaar willen onderzoeken, worden bedolven onder de boze berichten zijn ze niet van plan te buigen voor de kritiek. In plaats daarvan besloot André beelden van hun avondje uit zelfs te delen in zijn Instagram Stories.

Ook Monique doet haar best te blijven genieten. De blondine was dinsdagmiddag uitgenodigd voor de opening van de Shoeby Kerst Pop-up Store van Nicolette van Dam. Een kans die Monique met beide handen aangreep om de wereld te laten zien dat zij, ondanks de moeilijke tijd die zij moet beleven, niet van plan is in een hoekje weg te duiken.

