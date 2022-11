Timothée Chalamet geeft hint over biopic Bob Dylan

„Ik ben nooit gestopt”, zegt Chalamet tegen Variety. „Het was een geweldige ervaring om in die wereld te duiken, of we het nu halen of niet. Maar zonder iets weg te geven - omdat ik niet voor mijn beurt wil praten en het uiteraard via de officiële weg moet - lijkt het de goede kant op te gaan.”

De film, die de titel Going Electric draagt, werd begin 2020 aangekondigd. Het project werd echter stilgelegd toen de coronacrisis begon. Regisseur James Mangold ging daarna verder met Indiana Jones 5. Volgens Variety zal de film op zijn vroegst volgend jaar in productie gaan. Chalamet is momenteel bezig met het filmen van Dune: Part 2.