Robert ten Brink volgt Bram van der Vlugt op in Sinterklaasfilm

Premium Film

’The woman in the window’ mist spanning ondanks sterrencast

De schaduw van Alfred Hitchcock hangt zwaar over The woman in the window. De gelijknamige bestseller van A. J. Finn knipoogde al opzichtig naar de Hitchcock-klassieker Rear window (1954). Gerenommeerd regisseur Joe Wright (Atonement, Pride & Prejudice) doet daar in zijn verfilming van Finns roma...