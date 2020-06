Burgemeester Texel eist excuses na Hunted-heli’s boven eiland

Er was bij Uitdehaag eerder deze week wel melding gemaakt van de komst van de twee heli’s, maar een reden was volgens hem niet gegeven. Achteraf bleek het om opnames van Hunted te gaan, iets waar de burgervader zich moeilijk in kon vinden. „Dat in tijden van de Covid-noodverordening: Ik vind dat stijlloos.”

De Texelse burgemeester eist daarom excuses van zowel AVROTROS, dat het programma produceert, als Defensie. Hij wil bovendien dat de beelden niet op televisie komen. „Als je als omroep de noodverordening overtreedt en burgemeesters voor het blok zet, en als ook defensie alle afspraken schendt, dan weet ik niet of je dat wel uit wil zenden.”

Ook roept Uitdehaag op om in het protocol van de omroepen vast te laten leggen dat plannen voor eventuele opnames voor tv-programma’s in de open lucht eerst aan de burgemeester moeten worden voorgelegd. „In ieder geval zolang de Covid-noodverordening aan de orde is.”