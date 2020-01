Prins William krijgt nieuwe rol van koningin Elizabeth

Als Lord High Commissioner zal prins William de Britse koninklijke familie vertegenwoordigen bij de algemene vergaderingen van de Schotse kerk, meldt Buckingham Palace.

Het is een belangrijke taak voor de toekomstige koning van het Verenigd Koninkrijk, want door de Brexit is er meer vraag om Schotse onafhankelijkheid ontstaan. Veel Schotten willen de Europese Unie niet verlaten. De Kerk van Schotland is ook onafhankelijk, maar het is al sinds 1707 de taak van de monarchie om de kerk bijeen te houden.

Prins William, die bekend staat als de graaf van Strathearn in Schotland, krijgt ook de sleutels voor de stad Edinburgh. De algemene vergaderingen vinden plaats in de week van 16 tot 22 mei dit jaar, waarbij William en zijn vrouw Catherine zullen slapen in het Palace of Holyroodhouse. Eerdere leden van de Britse koninklijke familie die de rol hebben gehad zijn prinses Anne, prins Charles en prins Andrew.