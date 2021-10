Elton John klaar voor leven na tour: ik heb genoeg applaus gehad

„Ik ben 76 wanneer de tour voorbij is”, zegt de nu 74-jarige zanger tegen de website. Door een ongeluk en de coronacrisis werd een deel van de tour uitgesteld. „Mijn kinderen zullen binnenkort tieners zijn en ik wil bij ze zijn”, aldus John, die vader is van de 10-jarige Zachary en Elijah van 8.

„Ik weet niet hoeveel tijd ik nog over heb op deze aarde. Ik heb genoeg applaus gehad”, zegt de zanger, die in 1970 zijn eerste grote hit scoorde met het nummer Your Song. „Ik wil niet blijven reizen. Ik wil bij mijn gezin zijn.”

Het laatste deel van de Farewell Yellow Brick Road-tour is uitgesteld tot de lente van 2023. Dat gebeurde door de coronacrisis en vanwege het ongeluk. In de zomervakantie viel de 74-jarige zanger, waarna hij geopereerd moest worden aan zijn heup. Momenteel is John bezig met de revalidatie.