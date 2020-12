Tom Hanks bereid zich publiekelijk te laten vaccineren

Hanks wil er zeker van zijn dat iedereen die het dringend nodig heeft al is gevaccineerd. „We krijgen het pas lang nadat iedereen die het echt nodig heeft is geweest”, zei de acteur in de talkshow Today. Hanks zou zich, om het goede voorbeeld te geven, ook publiekelijk laten vaccineren.

De acteur en zijn vrouw Rita Wilson raakten in maart besmet met het coronavirus tijdens filmopnames in Australië. Het koppel lag enkele dagen in het ziekenhuis en ging daarna in quarantaine in hun woning in Australië. Eind maart vlogen ze terug naar de Verenigde Staten.