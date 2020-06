Michael Keaton overweegt terug te keren als Batman

Het zou voor het eerst in bijna dertig jaar zijn dat Keaton de rol van de vleesmuisman vertolkt. Hij was begin jaren negentig te zien in twee Batman-films van regisseur Tim Burton.

Producent Warner Bros. zou Batman voor ogen hebben als een verbindend personage in het universum van de DC Comics-films. In de films van producent Marvel, de grote concurrent van DC Comics, vormt het personage Nick Fury (gespeeld door Samuel L. Jackson) zo’n verbindende rol. Het personage komt in bijna elke film van Marvel terug.

De rol van Batman wordt in de eerstvolgende film nog vertolkt door acteur Robert Pattinson, die doorbrak met de Twilight-films. De opnames van The Flash zouden begin 2021 plaats moeten vinden.