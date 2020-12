Paul McCartney ’praat’ met George Harrison via boom in tuin

De 78-jarige Paul zegt dat George, die in 2001 op 58-jarige leeftijd overleed, een gigantische spar op zijn landgoed is ’binnengegaan’. De boom was ooit een cadeau van George aan Paul. „George hield van tuinieren, hij was een zeer goede hovenier, dus hij gaf me een boom als cadeau.”

De grote zilverspar bevindt zich bij de toegangspoort van zijn landgoed en wordt trouw begroet door Paul. „Ik stap dan uit de auto, sluit het hek, kijk omhoog naar de boom en zeg: ’Hallo George’. Daar is hij, sterk aan het groeien.”