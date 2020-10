Corona onzekere factor voor nieuw programma Matthijs van Nieuwkerk

„Ik weet echt wel wat ik wil. Maar hoe staan we er dan voor? Is er publiek bij, is er geen publiek? Kan je een orkest hebben of kan dat niet?”, vraagt Matthijs zich af voor de camera van RTL Boulevard. „Het ligt nog een beetje in de toekomst besloten en daar moet ik gewoon op wachten.”

Het programma moet op oudejaarsavond zijn vuurdoop beleven. Over de inhoud is nog niets bekend.