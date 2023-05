Mia en Dion vol vertrouwen richting eerste halve finale

„Het was een magisch eerste moment”, zei Cooper dinsdag tegen de Nederlandse media bij het vertrek van het hotel naar de concerthal. „We hadden al vaak in een lege arena gezongen, en vervolgens is het publiek er, word je aangekondigd en hoor je in je in-ears dat gejuich. Dat is echt magisch.”

Nicolai voelde precies hetzelfde. „We keken elkaar aan en voelden: ’yes, dit is het’”, vulde ze aan. De zangeres werd er na afloop emotioneel van. „Dat was gewoon ontlading. Het is zo fijn om al die emoties te voelen op het podium en dat ook te kunnen uiten.”

Supersterke poule

Voor dinsdagavond veranderen Nicolai en Cooper niets meer aan de act. „Er hoeft niets meer anders. We weten precies de routines en nu ook hoe het gaat zijn”, zei Cooper. „We gaan gewoon ons nummer doen. Het gaat over mens zijn, over echt zijn, en over op je bek gaan en weer opstaan. En dat is wat we voor jullie allemaal aan het doen zijn. En vanavond is dat moment voor ons.”

Dat er geen jury is en alleen het thuispubliek bepaalt welke landen doorgaan naar de finale, maakt voor Nicolai en Cooper niet uit. „Over het algemeen doet Nederland het heel goed bij de jury, en hebben we ook een act die goed in de smaak valt bij de jury. Dat maakt het misschien extra spannend. We hebben gewoon een supersterke poule, maar we hebben een mooi, echt en puur liedje. En als we dat kunnen brengen zoals we dat graag doen, dan voel ik wel dat we bij mensen binnen kunnen komen.”

Dinsdagavond strijden vijftien landen om in totaal tien finaletickets. Nicolai en Cooper zijn als veertiende aan de beurt.

