Uitsluitsel over straf of hoger beroep Weinstein op 23 februari

Er hangt Weinstein een celstraf van achttien jaar boven het hoofd. In december werd hij veroordeeld voor de verkrachting en aanranding van een model. Weinstein, bekend als uitvoerend producent van films als Pulp Fiction, Reservoir Dogs en de The Lord of the Rings-films, gaat in hoger beroep. Op 23 februari moeten hij en zijn advocaat argumenten hiervoor aanleveren. Als het beroep wordt verworpen, krijgt hij nog diezelfde dag zijn straf te horen.

Weinstein werd in 2020 in New York al veroordeeld tot 23 jaar cel wegens aanranding en verkrachting. Volgens Amerikaanse media is het daarom waarschijnlijk dat Weinstein, die in slechte gezondheid verkeert, de rest van zijn leven achter de tralies zal doorbrengen.

Eind 2017 kreeg Weinstein wereldwijde bekendheid nadat hij door tientallen vrouwen, onder wie wereldberoemde actrices, beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en verkrachting. Weinstein gebruikte zijn machtspositie in Hollywood om slachtoffers tot stilzwijgen te intimideren. De onthullingen over zijn jarenlange wangedrag leidden tot de #MeToo-beweging.