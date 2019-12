YURI VAN GELDER weer vrijgezel

Yuri van Gelder verbrak vorig jaar al zijn relatie met Katarina Santos Leal. De twee waren negen jaar samen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Yuri van Gelder en zijn vriendin Katarina Santos Leal hebben hun relatie beëindigd. Dat bevestigt de turner aan PRIVÉ. De breuk is niet van gisteren, maar vond een jaar geleden al plaats. „Het is in de tussenliggende periode niet uitgelekt, misschien wel omdat er nooit ruzie over en weer is geweest.”