Coronavirus speelt rol in nieuwe seizoen This Is Us

„Ja, Covid”, schreef Fogelman op Twitter. „We hebben besloten om de zaken volop aan te pakken. Erg trots op de schrijvers van This Is Us.” Eerder werd al bekend dat de ziekenhuisserie Grey’s Anatomy het coronavirus in de nieuwe seizoenen gaat verwerken. Het was nog niet bekend of This Is Us ging volgen.

Normaal gesproken beginnen de opnames voor het nieuwe seizoen in juli, maar vanwege het coronavirus is nog niet bekend wanneer die daadwerkelijk van start gaan. De serie gaat over het jonge koppel Jack, gespeeld door Milo Ventimiglia, en Rebecca, gespeeld door Mandy Moore, die in 1980 een drieling verwachten. Dat wordt afgewisseld met het heden, waarin de kinderen volwassen zijn. In dat deel van de serie komt waarschijnlijk het coronavirus om de hoek kijken.