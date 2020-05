Ruby Rose reageert op vertrek als Batwoman

„Dank aan iedereen die dit avontuur met me is aangegaan”, schrijft de actrice woensdag op Instagram. „Het was geen makkelijke beslissing maar de mensen die het weten, begrijpen waarom.” De Australische bedankt in haar post de cast, crew, producenten en studio achter de serie.

Batwoman is de eerste televisieserie die om een openlijk lesbische superheldin draait. Alhoewel Rose in haar post niet verder uitweidt over de reden van haar vertrek, zegt ze dat de show haar te veel aan het hart gaat om te blijven zwijgen. „Ik wil erkennen hoe belangrijk dit was voor televisie en voor onze gemeenschap”, aldus de actrice, die zelf ook lesbisch is. „Ik weet zeker dat het volgende seizoen ook weer geweldig wordt.”

Alhoewel Rose, de producenten en zender The CW elkaar op sociale media vriendelijk hebben bedankt voor hun samenwerking, liet een insider aan TV Line weten dat die niet helemaal vlekkeloos liep. De actrice zou problemen hebben gehad met de werkdruk die bij een hoofdrol in een televisieserie komt kijken. „Het was niet honderd procent haar beslissing om te vertrekken”, aldus de bron. „Het was een breuk. Zij was niet gelukkig met haar werk aan de show, en maakte dat haar leuk om mee te werken? Nee. Dus er is gezamenlijk besloten dat dit de beste oplossing was.”

The CW heeft aangekondigd op zoek te gaan naar een nieuwe actrice die deel uitmaakt van de LHBTQ-gemeenschap om de rol over te nemen voor het al aangekondigde tweede seizoen van Batwoman.